Microsoft al lavoro su Hololens 3? Potrebbe costare meno di Vision Pro!

Dopo aver scoperto che Microsoft Hololens ha iniziato una "seconda vita" come supporto hi-tech per i soldati dell'esercito americano, pare che il colosso di Redmond abbia ripreso lo sviluppo di Hololens 3. E questa volta, finalmente, il visore potrebbe costare davvero poco!

A riportare la notizia sono i colleghi di Windows Central, che hanno scoperto un brevetto registrato nelle scorse settimane da Microsoft nel quale possiamo scorgere le prime immagini di Hololens 3, la terza generazione di visori per la realtà virtuale e aumentata del colosso di Redmond. Il brevetto, ovviamente, non basta da solo per confermare che Hololens 3 sia effettivamente in sviluppo o. che arriverà mai sul mercato, ma costituisce comunque un forte indizio del fatto che Microsoft stia continuando a lavorare sul VR nonostante l'insuccesso commerciale degli Hololens di prima e seconda generazione.

Hololens è uno dei pochi visori ad offrire un'esperienza di "vera" AR, poiché utilizza il suo schermo semitrasparente e una versione appositamente modificata di Windows per proiettare l'UI di sistema e le app del visore di fronte agli occhi dell'utente, "sovrapponendosi" alle immagini catturate dalla sua retina. Per esempio, il visore MR Vision Pro di Apple adotta una tecnologia opposta, con uno schermo che oscura completamente la vista dell'utente ma ricrea il mondo che lo circonda grazie alle riprese in tempo reale delle fotocamere integrate.

Tuttavia, la "vera" AR di Microsoft comporta dei costi elevatissimi per i prodotti Hololens, che così risultano fuori budget per la maggior parte degli utenti. Inoltre, tale tecnologia non si rivela utile per molte tipologie di professioni, che (a differenza dei soldati dell'esercito americano, per esempio) possono tranquillamente "accontentarsi" di un device in realtà mista.

Per questo, lo scopo di Microsoft con Hololens 3 sarebbe quello di contenere i prezzi mediante un form factor modulare e un software capace di unire esperienze AR e MR. Grazie al design scomponibile, in particolare, gli utenti "base" potranno accontentarsi di uno schermo che circondi il loro volto, garantendo così delle esperienze in Realtà Mista; al contempo, chi avrà necessità di usare il visore in un ambiente AR vero e proprio potrà semplicemente acquistare una montatura alternativa, simile a quella di Hololens e Hololens 2 e che attiverà le funzioni in realtà aumentata propriamente detta per il visore, incrementandone però anche il prezzo.