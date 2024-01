Microsoft al lavoro su uno store alternativo per iPhone, ma critica la politica Apple

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato le dichiarazioni di Spotify contro la policy di App Store annunciata la scorsa settimana che, come noto, aprirà le porte dell’ecosistema Apple al sideloading.

Anche Microsoft ha duramente criticato la politica proposta da Apple ed afferma che le modifiche proposte dalla compagnia di Cupertino sono “un passo nella direzione sbagliata”.

Il colosso di Redmond, nella fattispecie, è al lavoro per sviluppare uno store alternativo per gli utenti iPhone, come riportato per la prima volta qualche mese fa. Tale Store si concentrerà sui giochi e dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno, salvo stravolgimenti dell’ultima ora.

La presidente di Xbox, Sarah Bond, nonostante ciò però non ha nascosto la propria amarezza per gli annunci di Apple ed in un post pubblicato sui social ha osservato quanto segue: “crediamo che le conversazioni costruttive guidino il cambiamento e il progresso verso piattaforme aperte e una maggiore concorrenza. La nuova politica di Apple è un passo nella direzione sbagliata. Ci auguriamo che ascoltino i feedback arrivati sul loro piano e lavorino per un futuro più inclusivo per tutti”.

Microsoft non è scesa nei dettagli, ma probabilmente a suscitare perplessità è Core Technology Fee, che richiede agli sviluppatori di pagare 0,50 Euro per ogni installazione annuale alle applicazioni che superano un milione di download.