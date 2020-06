Microsoft licenzia oltre 50 giornalisti: saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale

Microsoft ha annunciato una serie di licenziamenti per giornalisti e redattori di Microsoft News ed MSN. La società di Redmond spiega che questa decisione rientra nella strategia societaria che prevede una maggiore spinta sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la rassegna di notizie da proporre ai propri utenti.

"Come tutte le aziende, valutiamo la nostra attività su base regolare. Ciò può comportare un aumento degli. investimenti in alcuni rami societari. La decisione non è il risultato dell'attuale pandemia" ha affermato un portavoce della società.

Secondo il Business Insider, negli USA sarebbero stati licenziati circa 50 giornalisti, ma i tagli riguarderebbero anche i team internazionali della divisione News della società di Redmond ed infatti il Guardian riferisce che nel Regno Unito è stato disposto il licenziamento di circa 27 redattori, che evidentemente sono ritenuti non più utili dalla compagnia in quanto i test condotti avrebbero dimostrato che l'intelligenza artificiale può effettuare autonomamente (ed a costi più contenuti) la rassegna dei contenuti presentati su MSN, in Microsoft Edge e nell'app Microsoft News dell'azienda.

Due anni fa Microsoft aveva svelato di avere "più di 800 editor che lavorano da 50 sedi in tutto il mondo", ma tale numero è destinato a diminuire alla luce della decisione del weekend. Una scelta di questo tipo però era ampiamente nell'aria in quanto già negli scorsi mesi la società americana aveva incoraggiato editor e giornalisti ad utilizzare l'IA.

Di recente Microsoft ha anche annunciato un progetto con NVIDIA ed il San Raffaele che prevede l'utilizzo dell'IA per calcolare il rischio di contagio da Covid-19.