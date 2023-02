Microsoft limita ChatGPT potenziato su Bing e si pensa già alla pubblicità

Le prime uscite pubbliche di ChatGPT potenziato su Bing (per ora disponibile in modo completo solamente a utenti selezionati dalla waitlist) non sono di certo passate inosservate, ma probabilmente non nel modo inteso da Microsoft. Infatti, alcune conversazioni IA sono presto andate "fuori dai binari" e adesso sembra essere arrivata una limitazione.

A tal proposito, come riportato da MSPowerUser e come fatto notare da Kevin Roose del NYT su Twitter, dal 17 febbraio 2023 sono comparse sul Web alcune segnalazioni in merito al fatto che, dopo un po' di tempo dall'avvio di una conversazione, ora ChatGPT potenziato su Bing inizierebbe a rispondere con frasi come "Oops, penso che abbiamo raggiunto la fine di questa conversazione".

In parole povere, come fatto notare dal succitato Roose, sembra non essere più possibile effettuare "maratone da due ore" e simili. Per chi non avesse seguito la vicenda, il tutto arriva dopo che la stessa società di Redmond ha confermato che le conversazioni lunghe possono potenzialmente "confondere" l'IA, come potete leggere direttamente sul blog ufficiale di Bing. Si fa riferimento a conversazioni con 15 o più domande. Ricordiamo che di recente sul Web sono emersi diversi esempi (come una conversazione in cui ChatGPT diventerebbe aggressivo).

Chiaramente Microsoft ha affermato di voler imparare dalla prima settimana di "uscita pubblica", anche se per ora non sembrano essere arrivate conferme ufficiali relativamente alla limitazione segnalata sul Web, ma nella serata italiana del 17 febbraio 2023 Roose ha pubblicato un altro tweet in cui sembra confermare ulteriormente quanto esplicitato poche ore prima.

Per il resto, come riportato da Engadget e Reuters, nel contesto di una presentazione agli inserzionisti Microsoft sembrerebbe aver già fatto riferimento alla possibilità di monetizzare il chatbot mediante pubblicità. Chiaramente per ora si tratta ancora di una fase preliminare del progetto, ma la società di Redmond starebbe già studiando questa eventualità, pensando ad esempio all'inserimento di pubblicità nel contesto dei link usati per citare le fonti.