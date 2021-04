Microsoft Lumia 950 XL riceve Android 12 grazie alla community!

Microsoft Lumia 950 XL sembra essere un dispositivo particolarmente apprezzato dalla community. Infatti, dopo aver "fatto girare" Photoshop desktop, lo smartphone con sistema operativo Windows 10 Mobile è al centro di un porting relativo ad Android 12. Sì, avete capito bene.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Liliputing, un appassionato è riuscito a effettuare tale impresa, rilasciando anche dei file interessanti su Twitter per coloro che vogliono "mettersi alla prova" con il progetto. In ogni caso, per ora è ancora tutto all'inizio e, come potete ben immaginare, i problemi da affrontare non sono pochi. Il touch screen e il Bluetooth sembrano tuttavia funzionare.

Sapere che qualcuno sta effettivamente tentando di effettuare il porting di Android 12 per l'iconico Microsoft Lumia 950 XL, che abbiamo recensito nel "lontano" 2016, starà sicuramente facendo comparire un sorriso sul volto di molti utenti. Pensate, tra l'altro, che l'annuncio di questo progetto da parte dell'utente è stato effettuato il primo aprile 2021, ma poi l'appassionato ha rilasciato dei file per dimostrare che non si tratta di un pesce d'aprile, anche se il progetto sembra essere pensato anche per farsi qualche risata.

In ogni caso, ricordiamo che Android 12 è attualmente in fase di Developer Preview. Insomma, quello relativo al Microsoft Lumia 950 XL è sicuramente un progetto alquanto atipico.