Microsoft Lumia 950 XL: uno sviluppatore ha installato Photoshop desktop!

Il mondo della tecnologia è bello anche per questo: non si sente più parlare di un dispositivo per anni, salvo poi ritrovarlo in contesti improbabili grazie alla buona volontà di qualche appassionato. Questa volta il protagonista è lo smartphone Microsoft Lumia 950 XL, che ora è in grado di far girare la versione desktop di Photoshop.

Ci spieghiamo meglio: qualche giorno fa Adobe ha ufficializzato l'arrivo di una versione beta di Photoshop per i computer ARM con Windows. Da qui è nata l'idea di uno sviluppatore di provare a installare quest'ultima sul succitato dispositivo, che, come potete leggere nella nostra recensione di Microsoft Lumia 950 XL, ha ormai un po' di anni alle spalle (è arrivato in Italia a novembre 2015).

Le aspettative erano ovviamente molto basse, visto l'hardware ormai datato, ma, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Windows Latest, alla fine il developer afferma di essere effettivamente riuscito a installare la versione desktop di Photoshop sullo smartphone. A quanto pare, quest'ultima non funziona del tutto, dato che alcune funzionalità hanno qualche problema trattandosi di una versione preliminare. Tuttavia, Microsoft Lumia 950 XL sembra essere in grado di far girare il programma.

Insomma, si tratta sicuramente di un esperimento interessante, che sta chiaramente facendo il giro del mondo.