Microsoft manda in pensione Office dopo 30 anni: arriva Microsoft 365

Nel corso della ricchissima conferenza tenuta da Microsoft ieri c’è stato un annuncio per certi versi storico. Dopo 30 anni, infatti, il gigante del software ha annunciato la nuova app Microsoft 365, che prenderà il posto di Office per identificare la suite di produttività.

Chiunque utilizzi Office, sia per mobile che su Windows, riceverà la nuova applicazione Microsoft 365 che sarà caratterizzata da un nuovo logo, un’UI completamente nuova e diverse funzionalità degne di note. Il debutto è previsto per il prossimo mese per la versione web (che passerà a microsoft365.com), mentre le app mobile e per PC arriveranno a Gennaio 2023.

Ovviamente, Microsoft garantirà una transizione ordinata: gli utenti non perderanno i file, e gli account, profili, abbonamenti e simili resteranno al sicuro in quanto sostanzialmente si tratterà di un aggiornamento dell’app che sarà implementato tramite Microsoft Store.

Gli utenti avranno accesso a Word, Excel, PowerPoint ed Outlook da una singola app, oltre che da un singolo sito web.

Office non scomparirà del tutto, e continuerà ad esistere attraverso acquisti una tantum di app come Word, Excel, PowerPoint ed Outlook per gli utenti consumer e business tramite i piani Office 2021 ed Office LTSC. Nessuna modifica in arrivo per i piani di abbonamento a Microsoft 365 esistenti. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web di Microsoft 365.