Microsoft manderà presto in pensione l'app per iOs e Android di Groove Music

L'anno scorso Microsoft ha deciso di far uscire di scena il suo servizio musicale Groove Music, promettendo però di continuare a supportare la relativa app per Windows 10. Inoltre sino ad oggi era possibile, anche per gli utenti mobile, ascoltare i propri brani salvati, ma pare che la musica stia per cambiare.

L'impegno di Microsoft nel supportare Grove non verrà infatti esteso alle controparti per iOs ed Android, che verranno rimosse dai relativi store a partire da oggi, primo giugno, e cesseranno definitivamente di funzionare dal primo dicembre.

Ovviamente, nel caso aveste alcuni brani collegati al vostro account Groove Music, questi non spariranno nel nulla, ma li potrete recuperare tramite il servizio di cloud OneDrive: Microsoft ha ribadito che i file legati al suo defunto servizio musicale rimarranno accessibili in qualsiasi momento, e potranno essere riprodotti anche da altre applicazioni.

Il discorso cambia invece per le versioni dell'applicazione basate su Windows 10 e dedicate ad Xbox One e PC: queste versioni continueranno a funzionare ed a poter riprodurre i vostri brani.

Nel frattempo, mentre Microsoft getta la spugna per quanto riguarda i servizi musicali, Apple si prepara a dichiarare guerra a Spotify: stando a quanto riportato dal Music Business Worldwide, il colosso di Cupertino sarebbe in procinto di aprire una divisione dedicata esclusivamente al mondo dell'editoria musicale.