Microsoft ha trovato un nuovo materiale per le batterie usando l'IA

Microsoft ed il Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), che fa parte del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, hanno annunciato con uno studio pubblicato in rete di aver trovato attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale una nuova sostanza da utilizzare nelle batterie dei dispositivi, che potrebbe ridurre l’uso del litio.

Gli scienziati sostengono che il materiale potrebbe portare ad una riduzione dell’uso del litio fino al 70%, ma l’aspetto più incredibile è come è stata effettuata la ricerca.

I ricercatori di Microsoft infatti si sono avvalsa dell’intelligenza artificiale e dei supercomputer per restringere il campo da 32 milioni di potenziali materiali inorganici a 18 in meno di una settimana. Tale processo, se effettuato tramite i metodi tradizionali di laboratorio, avrebbe richiesto più di due decenni. Nello studio, inoltre, viene anche specificato che il processo che ha portato dall’inizio allo sviluppo di un prototipo di batteria funzionante ha richiesto meno di nove mesi.

Le due compagnie hanno affermato di aver raggiunto l’obiettivo utilizzando un’IA avanzata ed il calcolo ad alte prestazioni che combina un elevato numero di computer per risolvere compiti scientifici e matematici complessi.

Secondo Microsoft, questo studio dimostra come l’IA sia in grado di risolvere degli importanti problemi scientifici, non solo legati al mondo dell’elettronica di consumo.