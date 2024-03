Microsoft, maxi evento a Marzo: in arrivo Surface OLED ed un aggiornamento per Windows 11

A quanto pare, Microsoft sta pianificando un maxi evento per Marzo dove presenterà non solo le prossime novità dal fronte hardware, ma anche software. A riportare la notizia è il sito web Windows Central, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Microsoft.

In un nuovo rapporto, si legge che Microsoft presenterà i nuovi Surface Pro e Surface Laptop questa primavera, per la precisione il 21 Marzo. I dispositivi a quanto pare saranno dotati di display aggiornati (si parla dell’utilizzo di pannelli OLED) e nuovi processori. Si tratterà dei primi Surface ad essere dotati dei nuovi processori basati su Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite con NPU di nuova generazione, che miglioreranno le performance dal punto di vista dell’intelligenza artificiale. Non è infatti un caso che siano etichettati come i “primi PC AI di Microsoft”.

Windows Central spiega che, sulla base delle informazioni provenienti da alcune fonti interne, i chip dovrebbero garantire enormi miglioramenti in termini di performance ed efficienza rispetto ai precedenti modelli di Surface Laptop e Surface Pro, e garantiranno una durata della batteria in grado di garantire un’autonomia per tutta la giornata. Oltre a ciò, è prevista anche l’integrazione di altre porte.

Il Surface Pro 10 dovrebbe presentare un design simile al Surface Pro 9, ma con schermo OLED antiriflesso più luminoso ed in grado di supportare i contenuti in HDR. Presente anche una nuova webcam ultrawide frontale potenziata con AI Studio ed un lettore NFC integrato.

Il Surface Laptop 6 invece porterà con se più novità, tra cui cornici del display più sottili con angoli arrotondati, un nuovo touchpad, un tasto dedicato a Copilot, più porte (tra cui due USB-C ed una USB-A) ed un caricabatterie magnetico.

I due device dovrebbero arrivare in due date separate: ad Aprile Microsoft spedirà le varianti con chip Intel ed a Giugno quella ARM.

Nel corso dell’evento Microsoft dovrebbe anche presentare un maxi aggiornamento per Window 11, che farà dell’IA il suo focus principale e che dovrebbe includere molte delle novità già presentate, tra cui l’Automatic Super Resolution di Windows 11 24H2, ed una nuova funzionalità chiamata “AI Explorer” che farà da spartiacque tra i PC AI e quelli tradizionali. Questa viene descritta come un “Copilot avanzato” che “trasforma tutto ciò che fai sul tuo computer in un momento ricercabile utilizzando il linguaggio naturale”. Garantito il supporto con tutte le applicazioni e la possibilità per gli utenti di cercare conversazioni, documenti, pagine web ed immagini aperte in precedenza.