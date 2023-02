Microsoft, maxi leak per Bing con ChatGPT: parte la vera sfida a Google?

Signore e signori, siamo potenzialmente all'alba della rivoluzione dei motori di ricerca. No, non ci sono solamente gli investimenti di Google in startup IA (e l'evento fissato per l'8 febbraio 2023) a tenere banco, in quanto è appena trapelato sul Web un maxi leak di Bing con ChatGPT.

Sì, avete capito bene: come riportato da The Verge, nella giornata del 3 febbraio 2023 sono emerse online diverse segnalazioni relative alla presunta comparsa di funzionalità IA relative al motore di ricerca di Microsoft. Ricordiamo che in questo periodo si sta discutendo in modo importante dell'integrazione di ChatGPT su Bing, dunque il leak fa riferimento a questo.

L'aspetto interessante è che le segnalazioni, come quella effettuata da Owen Yin su Twitter, riguardano un presunto rollout per alcuni utenti. In parole povere, sembrerebbe che Microsoft stia già testando il tutto, anche non è ben chiaro se il "rilascio limitato" sia stato un errore o meno. In ogni caso, come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia, ciò che ne emerge non è certo di poco conto.

L'interfaccia che sarebbe comparsa ad alcuni utenti (che ora non sembra risultare più disponibile, in quanto, secondo alcune segnalazioni, sarebbe apparsa solamente per pochi minuti) mostra infatti una sezione "Chat" di Bing. Il motto sembrerebbe essere "Poni domande reali. Ottieni risposte complete", mentre il chatbot sembrerebbe in grado non solamente di rispondere alle domande, bensì anche di porle nell'ambito di una conversazione.

Un altro aspetto intrigante è quello relativo al fatto che il chatbot sembrerebbe citare le fonti, inserendole in un riquadro "Saperne di più" posto a fine risposta. Per il resto, tra i pulsanti legati al nuovo Bing ce ne sarebbe anche uno legato all'ottenere "ispirazione creativa". Non mancherebbe poi una richiesta di feedback da parte di Microsoft e un'indicazione relativa al fatto che "sono possibili sorprese ed errori" legati all'IA.

Insomma, l'integrazione di ChatGPT su Bing non sembra essere lontana: secondo le fonti potrebbe già essere annunciata nel corso delle prossime settimane. Questo maxi leak non fa altro che alimentare l'attenzione attorno a quella che potrebbe rappresentare una nuova era per i motori di ricerca. A questo punto, si attendono gli annunci ufficiali e c'è grande attenzione anche per la possibile risposta di Google, anche se potrebbe passare un po' di tempo affinché il motore di ricerca di BigG implementi eventualmente una soluzione di questo tipo.