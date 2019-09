Microsoft ha messo CCleaner in una lista nera, cosa è successo?

Per anni a chi aveva il computer eccessivamente lento è stato sempre consigliato di scaricare CCleaner, comodo programma per rimuovere file non necessari. Cache, informazioni nei registri di sistema, cookies, il programma spazza via tutto quello che non serve liberando spazio prezioso. Ma a Microsoft questo programma non piace per nulla.

Ora CCleaner è stato infatti inserito in una speciale lista nera di Microsoft. Una lista che include davvero pochissimi nomi: CCleaner non è caduto vittima di una pulizia di massa da parte del colosso di Redmond, ma è il target di un provvedimento mirato.

Di che lista nera parliamo? Di quella che include alcuni siti e alcune parole censurate all'interno dei forum ufficiali di assistenza dei prodotti Microsoft. Portali dove gli utenti possono segnalare dei problemi, e ricevere assistenza sia dagli altri utenti, sia da collaboratori ufficiali di Microsoft.

Ora, così apprendiamo da HTNovo, se di digita la parola CCleaner o se si inserisce l'indirizzo del sito internet ufficiale del programma, il messaggio viene parzialmente censurato da "****" (quattro asterischi). Solamente i moderatori del sito possono linkare portali inclusi nella black list.

Da quel che ne sappiamo, ci sono soltanto 11 domini internet censurati dal forum di assistenza Microsoft.

È molto probabile che Microsoft abbia deciso di togliere visibilità al software in questione perché dà molte possibilità di pulire e modificare i registri di sistema, che è una cosa che Microsoft sconsiglia fortemente.