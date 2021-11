Microsoft e Meta avviano partnership per il metaverso: Teams arriva su Workplace

Il boom del metaverso dato dalla spinta energica di Meta, ex Facebook, ha coinvolto molte altre realtà del mondo tech: sempre più aziende si sono interessate e si stanno interessando a quello che viene considerato il futuro della tecnologia. Ulteriore segnale è la nuova partnership tra Microsoft e Meta.

Questa collaborazione annunciata nella giornata odierna servirà per integrare Microsoft Teams nella piattaforma Workplace nata con Facebook e ora marchiata Meta. L’obiettivo è semplice: fare sì che chiamate e contenuti in streaming vengano ritrasmessi direttamente da Teams ai gruppi Workplace.

Anche Workplace verrà integrato su Teams, ovviamente, facendo sì che gli utenti della piattaforma di videoconferenze possano accedere ai contenuti del servizio di Mark Zuckerberg e soci per visualizzare, commentare e reagire alle riunioni e ai commenti in tempo reale. L’applicazione apparirà sulla barra di navigazione di Teams e gli amministratori dei vari gruppi e canali su Teams potranno contrassegnare i contenuti di Teams come “importanti” per fare sì che appiano su Workplace in evidenza.

Questa collaborazione tra i due colossi consentirà a Workplace di integrarsi anche su SharePoint, OneDrive e nella suite Office 365 di Microsoft, mentre Microsoft Teams arriverà su Meta Portal a dicembre. L’integrazione di Teams su Workplace avrà luogo già da oggi, mentre la trasmissione delle riunioni Teams in diretta su Workplace sarà disponibile all'inizio del 2022.

In aggiunta, le due società dedicheranno tempo e risorse alla nascita del metaverso aziendale nel corso dei prossimi anni. Il potenziale da entrambe le parti lo abbiamo visto e anche l’interesse: da una parte ci sono meeting immersivi e avatar 3D su Teams, dall’altra troviamo Horizon Workrooms su Oculus Quest 2. Insomma, l’aggiunta di ulteriori funzioni e applicazioni per il metaverso lavorativo è certa e solo questione di tempo.