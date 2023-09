Microsoft mette un freno ai driver delle stampanti di terze parti su Windows

Dopo avervi illustrato alcuni scenari in cui una stampante può non funzionare su Windows, è giunto il momento di tornare sull'argomento. Infatti, Microsoft ha ufficializzato la volontà di mettere un freno ai driver delle stampanti di terze parti su Windows 10 e Windows 11.

In che senso? Come riportato anche da MSPowerUser, nonché come spiegato direttamente sul sito Web ufficiale di Microsoft, la società di Redmond smetterà di supportare i driver legacy v3 e v4. Questo significa che a partire dal 2025 non verranno più pubblicati driver di questo tipo mediante Windows Update, mentre dal 2026 il sistema preferirà soluzioni Microsoft IPP Class Driver, diffuse a partire da Windows 10 21H2.

In parole povere, si punta sul supporto nativo dei driver lato Windows, evitando agli utenti di dover effettuare installazioni manuali. Inoltre, i produttori non dovranno più sviluppare specifiche versioni dei driver per ogni singola versione del sistema operativo, grazie al lavoro svolto da Microsoft per offrire una soluzione supportata da tutte le versioni ed edizioni di Windows.

È insomma in atto una rivoluzione in campo di stampanti, che troverà il culmine nel 2027 quando, al netto delle questioni di sicurezza, gli aggiornamenti dei driver legacy v3 e v4 delle stampanti di terze parti non saranno più consentiti. I produttori potranno però continuare a offrire i propri driver mediante pacchetti di installazione separati. Si tratterà dunque di una procedura graduale e probabilmente ci vorranno anni affinché un po' tutti gli utenti lascino gestire a Windows i driver della propria stampante in modo universale, ma si va verso un mondo in cui non risulterà più necessario effettuare installazioni manuali in questo campo.