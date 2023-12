Microsoft nel mirino dell'antitrust: da Activision si passa a OpenAI

Mentre OpenAI raccoglie i pezzi dopo la crisi scatenata dal licenziamento - e repentino reintegro - di Sam Altman, Microsoft è finita nel mirino dell'antitrust, sia inglese che americano.

Le autorità di USA e UK starebbero investigando, infatti, sull'investimento effettuato dalla casa di Redmond nei confronti della società di Altman e soci per 13 miliardi di dollari: la preoccupazione è che tale intervento economico di Microsoft possa in qualche modo arrecare danno ai consumatori ma anche e soprattutto ai competitor.

A far suonare il campanello d'allarme, innanzitutto, sarebbe stata la mancata segnalazione della transazione da parte di Microsoft, ma bisogna ricordare che non occupa posti nel board di OpenAI e che, secondo la legge USA, transazioni verso questo tipo di entità non è necessario che vengano riportate pubblicamente.

Quanto alla Federal Trade Commission americana, in particolare, il timore è che l'alleanza tra Microsoft e OpenAI possa in qualche modo andare a minare gli interessi degli utenti, in primis in materia di tutela della privacy e dei dati personali.

La CMA inglese, invece, si sta concentrando sulla possibile minaccia ai competitor. Come giustamente ricorda Bloomberg, infatti, è proprio al di là della Manica che si trova anche il laboratorio di ricerca di Google sull'IA, DeepMind.



Trattandosi di un procedimento del tutto preliminare, i due regolatori concederanno del tempo alle società coinvolte per produrre materiale a sufficienza affinché non si passi a una vera e propria indagine.