Microsoft fa una modifica dopo 10 anni: nuovo indicatore del volume per Windows 11

Sono giornate di novità per Windows 11. Infatti, in seguito al classico Patch Tuesday di Microsoft, è arrivato l'annuncio di un'importante modifica relativa all'indicatore del volume.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Satya Nadella e soci hanno finalmente deciso, dopo un'attesa da parte degli utenti durata circa 10 anni (a qualcuno lo stile grafico non era andato giù sin dall'inizio), di rinnovare questo elemento del sistema operativo. Pensate che l'indicazione che compare a schermo in alto a sinistra quando si alza o abbassa il volume, ad esempio, direttamente dalla tastiera è attiva su Windows dal lontano 2012 (sì, l'introduzione originale è avvenuta con Windows 8).

In parole povere, la società di Redmond sta spostando l'indicatore del volume in basso al centro, adottando un design più moderno e maggiormente in linea con Windows 11. Nell'immagine presente in calce alla notizia potete vedere la differenza tra l'attuale look e quello che arriverà più avanti (per il momento il nuovo indicatore del volume è comparso nella build 22533 di Windows 11 destinata al canale Dev del programma Insider, ma Microsoft sembra intenzionata a espandere la novità a tutti).

Insomma, Windows 11 sta portando con sé svariati cambiamenti non di poco conto, anche in termini di design. In ogni caso, per maggiori dettagli sulle novità della build Insider coinvolta, potete fare riferimento al blog ufficiale di Microsoft.