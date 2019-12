Microsoft ha modificato il logo di Windows 10, ridisegnate anche oltre 100 icone

Microsoft ha deciso di dare una "svecchiata" a Windows 10. Infatti, la società di Redmond sta ridisegnando il logo del sistema operativo e di oltre 100 icone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto su Medium da Jon Friedman, Vice Presidente della divisione Design e Ricerca di Microsoft, l'azienda sta cercando di seguire la nuova filosofia del Fluent Design. "Abbiamo bisogno di mettere in evidenza l'innovazione e il cambiamento mantenendo al contempo un contesto che sia familiare per i clienti", ha scritto Jon Friedman.

In parole povere, Microsoft sta modificando leggermente il logo di Windows 10 e di oltre 100 icone legate al sistema operativo in modo da rendere tutto al passo con i tempi e più coerente possibile. La maggior parte dei cambiamenti non sono significativi, ma sicuramente gli utenti più attenti noteranno le differenze tra il design che potete vedere qui sotto e quello attualmente presente in Windows 10.

La prima versione del sistema operativo a disporre del nuovo look sarà Windows 10X, ma il processo che porterà verso il Fluent Design continuerà per tutto il 2020. Sono in previsione anche delle interessanti icone rinnovate per Edge e Office. Nel frattempo, nella giornata odierna è stato pubblicato per sbaglio un aggiornamento.