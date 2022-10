Microsoft mostra la nuova app Microsoft 365: ecco come sarà il successore di Office

Nel corso dell’evento Ignite 2022, Microsoft ha pensionato Office dopo quasi trent’anni. Il colosso di Redmond infatti ha intenzione di puntare su Microsoft 365, la nuova app unica che racchiuderà tutte i software per la produttività.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, il colosso di Redmond ha rilasciato un video che ci permette di dare un’occhiata all’app in questione. Nel filmato, che trovate come sempre in apertura, vengono messe in evidenza non solo le novità a livello estetico (e la nuova icona), ma anche il funzionamento.

Microsoft 365 sarà infatti a tutti gli effetti un hub per i documenti, presentazioni e file, inclusi quelli di terze parti. Agli utenti viene data la possibilità di cercare e trovare file condivisi da persone specifiche, ma anche creare nuovi contenuti con l’aiuto di modelli predefiniti, e di accedere ad un feed che consente di prepararsi alle prossime riunioni, vedere gli aggiornamenti delle persone seguite ed altro. Interessante anche l’accesso rapido a tutti i file recenti.

Nel frattempo, i colleghi di Neowin hanno anche notato che l’app di Office su Google Play Store è stata rinominata “Office (Microsoft 365)”, ma ovviamente non offre tutte le funzionalità messe in evidenza nel video.

Il lancio della versione web di Office 365 è previsto il prossimo mese, mentre le app mobile e per PC arriveranno a gennaio 2023.