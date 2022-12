Microsoft, Nadella pigliatutto... ora vuole anche Netflix?

Nuovo giorno, nuovo affare per Satya Nadella. Il vulcanico CEO di Microsoft potrebbe essere sulle tracce di un nuovo colosso da assorbire a suon di milioni. Stavolta, però, non si tratta di software house dell'industria videoludica... più o meno.

L'affare Netflix, come riporta Reuters, potrebbe essere tra i più verosimili del prossimo futuro del colosso di Redmond, un colpo clamoroso per entrare a gamba tesa nel mercato dell'intrattenimento a tutto tondo, senza considerare l'interessante servizio Netflix Games con le sue perle.

Inutile dire che Microsoft avrebbe tutto il potenziale, anche economico, per gestire un'acquisizione del genere: si parla di un volume di mercato pari a 13 volte tra il gruppo Big Tech e l'azienda di Reed Hastings.

Allo stato attuale si tratta solo di speculazioni, basate sulle possibilità che questo affare possa effettivamente stuzzicare l'attuale CEO di Microsoft, che in questi giorni è ancora impegnato nella questione Activision, un colpo da quasi 70 miliardi, dopo le altrettanto importanti acquisizioni di LinkedIn e Nuance: una lunga serie di affari portati a termine proprio con Nadella al timone e che riflettono in parte la sua strategia. Resta un punto interrogativo, a questo punto, ovvero quale potrebbe essere la gestione in caso di cambio di casacca: come sempre, staremo a vedere.

