Microsoft e National Geographic rilasciano uno splendido tema gratuito 4K per Windows 10

Dopo i temi legati alle montagne rilasciati a inizio mese, Microsoft è tornata a pubblicare un nuovo set di immagini realizzato in collaborazione con National Geographic. Questa volta le foto ritraggono gli splendidi panorami offerti dall'Antartide, tra iceberg, ghiacciai e grotte marine.

In particolare, come riportato anche da MSPowerUser, la società di Redmond ha reso disponibile al download il tema chiamato "National Geographic Antarctica PREMIUM". Nel negozio digitale dell'azienda, quest'ultimo viene descritto in questo modo: "Guarda iceberg, ghiacciai e grotte marine del continente più freddo [...] in queste 12 immagini premium 4K, gratuite per i temi di Windows 10. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Riportiamo di seguito la procedura per applicare questo tema per Windows 10.

Collegatevi al Microsoft Store attraverso il relativo link; Premete sul pulsante Get presente sulla destra; Selezionate la voce Apri Microsoft Store; Pigiate sul tasto Ottieni presente nella finestra che compare a schermo; Fate clic sulla voce Installa e attendete il termine del download; Premete sul pulsante Applica e selezionate il riquadro di National Geographic Antarctica PREMIUM; Godetevi il vostro nuovo tema per Windows 10!

Nel caso questo set di immagini non dovesse piacervi, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata ai temi gratuiti per Windows 10, dove potete trovare numerose altre soluzioni di questo tipo.