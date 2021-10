Microsoft, un NFT 'unico nel suo genere' in regalo per il lancio di Windows 11

Microsoft ha lanciato ufficialmente Windows 11 nella giornata di ieri, e per celebrare questo importante avvenimento regalando un NFT definito dalla stessa società di Redmond "unico nel suo genere".

L'NFT può essere riscattato direttamente attraverso questo indirizzo. Nella descrizione Microsoft sottolinea che "una volta creato un wallet dal pannello presente a destra, ti sarà offerto un NFT di Windows 11". Nel menù laterale bisogna selezionare "Other" sotto "Country", dopo di che si inizierà la procedura di creazione del portafogli dove, appunto, sarà memorizzato l'NFT.

Microsoft lo descrive come un "token unico nel suo genere che vive nel suo wallet che sblocca preziose esperienze e ricompense". Parteciperanno all'evento gli artisti Tate McRae ed Allen Stone, che daranno vita ad un'esperienza musicale in 6D in cui gli spettatori potranno modificare tema, scenari, inquadrature e tanto altro direttamente da un menù a tendina.

Il Token potrà essere riscattato durante tutto l'evento ma non è chiaro che tipo di esperienze sbloccherà.

Nel frattempo, a poche ore dal via alla distribuzione, sono emerse le prime segnalazioni di problemi con l'installazione di Windows 11 che, però, sembrano risolvibili. Se invece vi state chiedendo se conviene aggiornare a Windows 11 sin da subito, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, pubblicato su queste pagine nella giornata di ieri.