Microsoft non ha alcuna intenzione di abbandonare il jack da 3,5mm

A quanto pare, Microsoft non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare il jack per le cuffie da 3.5 millimetri . La società di Redmond, infatti, di recente ha registrato un brevetto riguardante proprio il suddetto ingresso.

L’idea è quella di montare un ingresso grande la metà rispetto a quelli attualmente presenti nei dispositivi, ma composto da una membrana elastica morbida, che può espandersi per permettere l’utilizzo delle cuffie classiche.

Le potenzialità di questo sistema sono molte: i produttori, dal loro canto, potrebbero risparmiare spazio negli smartphone, mentre gli utenti non sarebbero costretti ad acquistare auricolari specifici.

Microsoft ha pensato a tre diverse soluzioni: la prima prevede l’utilizzo di una membrana elastica in grado di espandersi solo quando viene inserito il jack, per poi contrarsi quando viene estratto. Le altre due, invece, prevedono dei fori che possono cambiare le loro dimensioni in due direzioni, a seconda dello spessore dei dispositivi.

Chiaramente, come sempre non sappiamo se questa tecnologia vedrà la luce.