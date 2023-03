Microsoft, non solo IA: il browser Edge guarda anche alle criptovalute

Se pensavate che dopo il lancio di ChatGPT su Bing ed Edge l'IA fosse l'unico Interesse di Microsoft, potreste rimanere delusi. A quanto pare, infatti, dalle parti di Redmond nessuno sembra aver perso di vista le criptovalute.

Microsoft starebbe pensando di integrare un wallet crypto direttamente all'interno del suo browser Edge, basato a sua volta su Chrome.

Questa possibilità aprirebbe chiaramente le porte a un utilizzo più ampio non solo del browser di Microsoft ma anche a una nuova spinta al mercato delle criptovalute, che negli ultimi mesi sta faticando non poco per rimanere a galla, dopo una serie infinita di fallimenti, a cominciare dal tracollo di FTX.

La notizia arriva direttamente da Albacore, utente Twitter noto per i suoi approfondimenti sui prodotti Microsoft, vecchi e nuovi. A dimostrazione della curiosa feature ci sarebbero anche degli screenshot, che potrete trovare in calce e che sembrano non lasciare molto spazio all'immaginazione.

Stando agli scatti, il wallet sarebbe completamente integrato, senza bisogno di aggiungere o attivare add-on di terze parti, dando poi accesso a una lunga serie di funzionalità tra cui un utile overview e una pagina dedicata agli approfondimenti e alle notizie dal mondo crypto. Insomma, un vero e proprio hub per gli appassionati di tecnologia blockchain e affini. Diventerà mai realtà?