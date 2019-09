Microsoft è nostalgica: reintrodotto il set PowerToys di XP su Windows 10

Sembra proprio che, nonostante le continue evoluzioni di Windows 10, Microsoft sia nostalgica dei bei tempi andati. Infatti, l'azienda di Redmond ha recentemente reintrodotto lo storico set PowerToys su Windows 10. Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie di freeware che consentono di effettuare varie operazioni legate alla produttività.

In particolare, originariamente il set PowerToys tornava utile, ad esempio, per riprodurre automaticamente i CD o per altre operazioni dedicate agli utenti più esperti (chi si ricorda di TweakUI?). Tuttavia, dopo essere stato implementato su Windows 95 e Windows XP, PowerToys è sparito dalle scene e non è più comparso in Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. Finora anche Windows 10 era sprovvisto di PowerToys, ma adesso Microsoft ha rilasciato una prima versione preliminare scaricabile da Github.

Al momento, il tool consente di impostare alcune scorciatoie per effettuare determinate azioni (ad esempio, "premi E per aprire Esplora Risorse") e implementa le funzionalità "FancyZones", che permettono di organizzare al meglio le finestre di Windows. Per il resto, le prossime novità in arrivo dovrebbero includere anche uno screen recorder in grado di generare GIF animate. Insomma, sembra proprio che la società di Redmond sia intenzionata a continuare a supportare il set PowerToys, per la gioia degli appassionati dell'epoca Windows 95/XP.