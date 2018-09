Microsoft: i nuovi Surface in arrivo il 2 Ottobre. Annunciato un evento

L'autunno del settore hi-tech si fa sempre più elettrizzante e caldo. Ad Apple, che ha già in programma un keynote il prossimo 12 Settembre, si aggiunge un'altra compagnia che è pronta a svelare la propria offerta per il periodo natalizio.

Si tratta di Microsoft, che sta spedendo in queste ore gli inviti per un evento in programma a New York il prossimo 2 Ottobre alle ore 16:00 locali. L'evento precederà di sette giorni quello di Google, nel corso del quale il colosso di Mountain View dovrebbe svelare i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL.

L'invito, che vi lasciamo in calce alla notizia, non è molto chiaro e ricco di suggerimenti e dettagli su ciò che dovrebbe mostrare la compagnia di Satya Nadella, ma fonti ben informate fanno sapere che dovrebbe trattarsi dei nuovi Surface.

Anche in questo caso però l'indicazione è molto vaga in quanto la linea di prodotti Surface abbraccia varie tipologie di dispositivi. Probabilmente però verranno aggiornati i modelli Surface Laptop e Surface Studio, ma potrebbero anche vedere la nuove i nuovi Surface Pro e Surface Book 2.

Engadget suggerisce che potrebbero vedere la luce anche altri "gadget", mentre non dovrebbe essere presentato il tanto atteso e chiacchierato Surface Phone, di cui si parla sul web da tempo immemore.