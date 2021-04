Microsoft, il nuovo browser Edge in versione Canary arriva su Android: ecco le novità

Dopo aver dato un'occhiata alle novità introdotte dalla nuova versione di Edge Canary per Windows 10, Microsoft ha iniziato a distribuire l'ultima build del suo browser anche per i dispositivi Android. Dall'interfaccia alle nuove funzioni, scopriamo cosa si nasconde dietro l'ultimo aggiornamento.

La volontà di Microsoft era quella di allineare il codice del suo browser basato su Chromium su tutte le piattaforme e sembra che con la nuova build v91.0.859.0 per Android l'obiettivo sia stato raggiunto. Ma la condivisione del codice con la versione desktop non è certamente l'unica novità introdotta dal nuovo Edge.

Molte le differenze rispetto alla versione disponibile sul canale Beta, fermo alla build v46..03.23.5155, a partire dall'interfaccia utente, totalmente rinnovata. Come per la versione sperimentale presente sui sistemi desktop però, le novità si nascondono all'interno del menu segreto raggiungibile digitando sulla barra degli indirizzi l'URL "edge://flags", dove avremo la possibilità di scoprire tutte le funzioni pensate da Microsoft per migliorare l'esperienza finale, fra cui numerose opzioni per l'accelerazione hardware nella riproduzione dei contenuti.

Purtroppo al momento sulla pagina ufficiale del Play Store non è disponibile un changelog, ma la descrizione recita "Vuoi essere uno dei primi a vedere in anteprima le novità? I canali di anteprima di Microsoft Edge sono ora disponibili per dispositivi mobili! Questo è il canale Microsoft Edge Canary per Android. Canary verrà rilasciato ogni giorno per tenerti aggiornato sui nostri progressi. Il tuo feedback è ciò che ci aiuta a migliorare, quindi scaricalo ora e facci sapere cosa ne pensi".

Ricordiamo che il canale Canary di Edge può essere installato in parallelo rispetto alla versione stabile o ad altri browser come Chrome o Firefox.