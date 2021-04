Microsoft, ecco il nuovo tool per l'installazione delle applicazioni Linux su Windows 10

In una settimana piena di novità per le app Android di Microsoft, il colosso di Redmond ha colto l'occasione per arricchire l'esperienza anche su desktop, grazie a un nuovo strumento per l'esecuzione di applicazioni Linux su Windows 10.

Il nuovo WSLg, letteralmente un sottosistema Windows per Linux, permette di eseguire applicativi con GUI specificatamente sviluppati per Linux anche in ambiente Windows, senza la necessità di installare macchine virtuali, cambiare sistema o addirittura PC, avviando di fatto una nuova era per lo sviluppo e la compatibilità.

Fra le varie funzionalità avanzate di WSLg troviamo la gestione dell'audio in entrata e in uscita, con un supporto integrato che permette la registrazione e la riproduzione su Windows senza alcun tipo di operazioni aggiuntive. Garantita inoltre l'accelerazione hardware tramite GPU della grafica 3D, tramite OpenGL.

L'esecuzione delle applicazioni Linux sarà semplice e immediata, poiché verranno ospitate direttamente nel menu Start.

Al momento il nuovo subsystem non è certo esente da difetti. Ad esempio, è stato segnalato un consumo di memoria particolarmente elevato se non preimpostato dall'utente, ma si tratta di difetti perfettamente in linea con un software ancora in fase di sviluppo.

Ricordiamo infine che Microsoft sarebbe al lavoro per un totale rinnovamento dell'interfaccia e delle politiche dello Store per le applicazioni di Windows 10.