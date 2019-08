Microsoft: il nuovo visore Hololens 2 in arrivo sul mercato a settembre

Presentato ufficialmente durante il MWC di Febbraio, Hololens 2 di Microsoft è pronto ad arrivare sul mercato. Secondo quanto segnalato da Reuters, il visore della società di Redmond potrà essere acquistato già a partire dal mese di Settembre.

La fonte della notizia è il responsabile della divisione ricerca ed intelligenza artificiale del papà di Windows, Harry Shum, il quale avrebbe rivelato la data di uscita durante una breve apparizione su palco della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale tenuta a Shanghai qualche ora fa.

Ad oggi non sono noti molti dettagli a riguardo: resta da sciogliere il nodo sulla data precisa di disponibilità e soprattutto il prezzo. Ad inizio anno si parlava di un prezzo di 3.500 Dollari. Resta anche da capire se sarà disponibile solo per gli sviluppatori oppure se potrà essere acquistato anche dalle aziende che intendono adottarlo.

Il nuovo visore per la realtà aumentata include un campo visivo migliorato, un nuovo sensore Kinect di Azure, un processore ARM, dei sensori per il rilevamento del movimento oculare ed un diverso sistema di visualizzazione. Microsoft ha anche migliorato i controlli delle gesture in modo da consentire agli utenti di manipolare gli oggetti più facilmente.

Hololens 2 segna anche una maggiore apertura dell'ecosistema agli sviluppatori, una scelta non casuale se si conta che supporterà anche l'Unreal Engine 4.