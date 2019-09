Microsoft, ecco le offerte Back To School: sconto su tanti prodotti Surface

Dopo il Riparti alla Grande di Amazon, anche Microsoft lancia oggi le offerte per il "Back to School" sul proprio Store ufficiale, su cui è possibile acquistare a prezzo scontato molti dei dispositivi Surface.

Per coloro che sono alla ricerca di un 2-in-1, la società di Redmond propone il Surface Pro 6 e Surface Go: sul primo viene proposto uno sconto di oltre il 20%: grazie all'offerta Back To School è possibile portare a casa la variante con processore Intel Core i5 e 128 gigabyte di RAM a partire da 799 Euro, mentre la versione con CPU Intel Core i5 e 256GB di RAM passa a 1.099 Euro.

Sul Surface Go più piccolo invece lo sconto proposto è fino al 15%, e può essere acquistato a partire da 389 Euro.

Gli studenti e professionisti che necessitano di un dispositivo potente e performante, senza rinunciare all'eleganza e design di alto profilo, possono optare per il Laptop 2 e Book 2.

Il Surface Laptop 2 è proposto con uno sconto fino al 20%: tra le offerte figura anche una versione dotata di processore Intel Core i5 e 128GB di RAM a partire da soli 899 Euro. Coloro che desiderano performance più elevate possono optare per la variante con processore Intel Core i7, che è disponibile in esclusiva sullo Store.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

