Microsoft, via alle offerte del Black Friday: sconti su tablet e laptop Surface

Partono anche sul Microsoft Store le offerte del Black Friday 2022. Il colosso di Redmond propone una serie di sconti che saranno attivi per tutto il periodo della festività ed abbracciano anche tablet e laptop Surface.

Sul Surface Laptop Studio è possibile risparmiare fino a 600 Euro ed è disponibile a partire da 1.449 Euro: tramite il configuratore online è possibile customizzare il dispositivo a seconda delle proprie esigenze, risparmiando ottime somme di denaro.

In sconto troviamo anche il Surface Go 3, su cui è garantito un risparmio fino a 120 Euro e può essere acquistato a partire da 399 Euro.

Tra le numerose offerte segnaliamo anche quella sul Surface Pro 7+, su cui viene garantito un risparmio fino a 320 Euro ed è disponibile a partire da 679 Euro.

Il listino è davvero molto ampio ed include anche il Surface Laptop Go 2 a 608 Euro, mentre fronte accessori segnaliamo il mouse Microsoft Arc a 62,99 Euro, in calo di 27 Euro rispetto agli 89,99 Euro, le cuffie Microsoft modern a 76,99 Euro, la tastiera Sculpt Comfort a 55,93 Euro ed il Mobile mouse 3600 a 20,93 Euro: quest'ultimo è in calo di 8,97 Euro rispetto al prezzo di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.