Microsoft dà il via alle offerte di Luglio: fino al 28% di sconto sui Surface

Microsoft ha dato oggi il via sul Microsoft Store ai July Summer Sales, che fino al 30 Luglio 2020 permetteranno agli utenti di acquistare a prezzo ridotto tantissimi dispositivi della famiglia Surface, su cui è possibile godere di sconti fino al 28&.

Il Surface Pro 7 ad esempio potrà essere acquistato con uno sconto fino al 18% sulle configurazioni con processore Intel Core i5 fino al 22 Luglio.

Surface Pro X, il nuovo 2-in-1 leggero e potente dotato del processore Microsoft SQ1, invece, sarà scontato fino al 15%, mentre sul Surface Book 2 sarà possibile ottenere uno sconto fino al 28%.

Dal 23 al 30 Luglio, infine, il Surface Go 2 sarà disponibile in bundle con la Type Cover con sconti fino al 14%, mentre per tutta la durata dell'iniziativa sarà possibile risparmiare fino al 17% su tutta la gamma Surface Laptop 3.

Tutte le promozioni sono disponibili nella pagina Offerte Surface, dove viene indicato anche che gli studenti ed insegnanti potranno beneficiare di un ulteriore sconto del 10%, solo sul Microsoft Store, su tutti i dispositivi ed accessori della linea Surface.

Insomma, le promozioni sono davvero tante ed abbracciano dispositivi in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Cosa ne pensate? Ne approfitterete? Fatecelo sapere nei commenti.