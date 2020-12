Microsoft Office 365 ora funziona in modo nativo sui Mac M1

In seguito al lancio dei Mac con chip M1, si stanno verificando vari accadimenti interessanti nel mondo tech. Questa volta al centro dei riflettori c'è la suite Microsoft Office 365, che ora gira in modo nativo sui nuovi arrivati in casa Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge, la società di Redmond ha effettuato l'annuncio proprio oggi 15 dicembre 2020 mediante il suo blog ufficiale. Per quel che concerne i programmi coinvolti, troviamo Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Grande assente invece Teams, che per il momento rimane accessibile solamente mediante emulazione tramite Rosetta.

In ogni caso, i possessori degli ultimi dispositivi lanciati dall'azienda di Cupertino, ovvero MacBook Air, Mac mini e MacBook Pro 13, possono scaricare l'aggiornamento a partire da queste ore. Insomma, sempre più software si stanno "adeguando" all'ultima mossa effettuata da Apple. Ricordiamo che l'arrivo del chip M1 ha portato con sé l'architettura ARM su Mac, quindi gli sviluppatori devono rendere compatibili i propri programmi.

Questo richiede tempo, ma i lavori stanno procedendo a buon ritmo, come confermato anche dalla notizia odierna. In ogni caso, ricordiamo che ultimamente l'architettura ARM si sta facendo sempre più strada nel mondo dei computer. Infatti, Windows 10 ha recentemente ricevuto l'emulazione a 64 bit (per gli utenti Insider).