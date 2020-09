Microsoft Office senza abbonamento: ecco quando arriverà la nuova versione

È da un bel po' che non parliamo su queste pagine di Microsoft Office. Tuttavia, torniamo a farlo per via di una notizia che farà sicuramente contenti diversi utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCMag e Windows Central, l'azienda di Redmond si appresta, a partire dalla seconda metà del 2021, a rilasciare una versione di Microsoft Office acquistabile in un'unica soluzione. In parole povere, il prossimo anno, come accennato anche dalla stessa società di Satya Nadella in un post ufficiale, gli utenti potranno scegliere se sottoscrivere l'abbonamento a Microsoft 365 oppure se acquistare solamente Office con un unico pagamento.

Insomma, si tratta sicuramente di una buona notizia per coloro che preferiscono l'acquisto singolo a un metodo di pagamento legato a una sottoscrizione. Per intenderci, ci sono delle persone che hanno deciso di continuare a utilizzare Office 2019, ovvero la versione del software di Microsoft originariamente uscita nel 2018, proprio per via della scelta dell'azienda di Redmond di passare a un modello che prevede una sottoscrizione. C'erano inoltre delle voci di corridoio, ora chiaramente smentite, che affermavano che Office 2019 avrebbe potuto essere l'ultima versione di questo tipo.

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla novità, ma sappiamo che questa versione di Microsoft Office sarà disponibile sia per Windows che per macOS.