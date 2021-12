Microsoft Office adotta lo stile grafico di Windows 11 con il nuovo Visual Update

La suite di Office 2021 è stata rilasciata insieme a Windows 11, ma la casa di Redmond sembra intenzionata a garantire continui aggiornamenti per la sua raccolta di app per la produttività. In particolare, presto Office si allargherà a nuove app e al Metaverso, mentre oggi Microsoft ha pubblicato un importante visual update per la suite.

L'aggiornamento dell'interfaccia grafica di Office è stato annunciato a giugno, ed è volto a rendere la suite in linea con il design di Windows 11, benché l'update sia disponibile anche per i PC che utilizzano Windows 10 come proprio sistema operativo.

L'update è disponibile sia per gli abbonati a Office in versione 365 che per chi possiede una licenza senza scadenza della suite. Stando al post di Microsoft sul proprio blog, l'interfaccia dovrebbe essere ora più "naturale e consistente" su tutte le app, offrendo un'esperienza migliore per gli utenti, specie tra coloro che hanno effettuato l'aggiornamento a Windows 11.

Tra le novità implementate nel redesign grafico, di cui potete avere un assaggio nell'immagine in calce, vi sono la toolbar di accesso rapido nascosta di default e il fatto che le app di Office ora adottino la modalità "giorno" e la modalità "notte" a seconda di quella impostata sul PC: in altre parole, aprendo Word o Excel mentre il vostro PC è impostato in modalità notturna, anche l'applicazione passerà in Night Mode.

Microsoft ha anche rilasciato diverse immagini dell'update e alcune FAQ sulla pagina Tech Community dell'aggiornamento, che potete raggiungere cliccando sul link in calce. Il rollout dell'update dovrebbe avere inizio prima per gli utenti Windows 11, e solo in un secondo momento passare a quelli con sistema Windows 10.