Microsoft Office cambia aspetto: ecco com'è la nuova interfaccia utente

Microsoft a partire da oggi ha avviato i test ufficiali del nuovo design del pacchetto Office 365. Non dovrà essere solo Windows 11 a cambiare aspetto, ma anche il resto delle applicazioni che funzioneranno sul nuovo sistema operativo del colosso di Redmond. Vediamo, quindi, come sarà la nuova UI dei programmi contenuti in Office.

I primi sguardi li possiamo dare alle immagini diffuse in rete dalla stessa società statunitense, che potete vedere sia in copertina che in calce all’articolo. Gli utenti di Office Insider hanno infatti accesso all’inedito aspetto generalmente più arrotondato, elegante e minimalista dei vari programmi come Word, Excel, PowerPoint e Outlook: si notano dettagli tondeggianti sulla barra multifunzione, cambiamenti relativi a certi pulsanti, più spazio sulla barra superiore e altri sottili modifiche al resto dell’interfaccia.

Come specificato, tutte queste novità sono accessibili ai tester del gruppo Office Insider sia su Windows 11, di cui abbiamo messo alla prova la prima build, sia su Windows 10. Chi di voi lettori fa parte del programma Insider, quindi, potrà accedere agli aggiornamenti del canale beta direttamente dalle impostazioni di Office. Una volta installato l’aggiornamento in questione basterà premere sull’icona a forma di megafono, visibile anche nell’immagine in fondo a questa notizia nella zona in alto a destra dell’UI di qualsiasi programma Office, per attivare o disattivare i cambiamenti estetici implementati nelle ultime ore. Infine, ricordiamo che il loro lancio definitivo dovrebbe avvenire entro fine anno sia sulle app desktop che nelle versioni Web e Mobile, anche se per queste ultime con ogni probabilità sarà necessario un po’ più tempo.

Intanto Microsoft ha rilasciato un importante update per Windows 10 che risolve la criticità PrintNightmare.