Microsoft Office, evoluzione a sorpresa: nuova funzione salvatempo per Word

In attesa dell'evento Microsoft sull'IA di marzo 2023 in cui potrebbe esserci spazio per ChatGPT su Office, Microsoft ha suonato la carica con una novità del tutto inaspettata, una funzione semplice quanto geniale in dirittura d'arrivo su Word.

Lo storico editor di testo di Microsoft, nella sua ultima beta, ha mostrato una funzione che non era ancora stata innestata. Tanto banale quanto geniale, riguarda la funzione Incolla da clipboard.

Prima d'ora, quando copiavamo il testo da qualche parte, di default veniva incollato anche lo stile, salvo poi permetterci tramite una piccola linguetta finale di incollare solo il testo senza formattazione.

Ebbene, chi è solito utilizzare questa opzione presto potrà dire addio a inutili clic aggiuntivi, poiché è in arrivo una nuova scorciatoia da tastiera che permetterà proprio di incollare solo il testo.

La feature è accessibile tramite una semplice combinazione di tasti: invece di Ctrl + V per attivare Incolla, basterà premere Ctrl + Maiusc + V per ottenere il nuovo comando ed evitare di importare anche la formattazione del testo.

Se sono le grandi evoluzioni grafiche a catturare l'occhio, spesso sono proprio questi piccoli dettagli a fare la differenza in termini di esperienza d'uso e non vediamo l'ora di poterlo provare anche sulla versione stabile. Tutto questo, naturalmente, in attesa di scoprire quali potrebbero essere le potenzialità di ChatGPT su Office, che potrebbe aprire le porte a scenari del tutto inaspettati.