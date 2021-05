Microsoft Office riceve il tema scuro su Android: come attivarlo

Mentre si pensa all’addio di Internet Explorer su PC con Windows 10, su smartphone Android il team di sviluppatori di casa Microsoft ha deciso di rendere disponibile il tema scuro sull’applicazione di Microsoft Office. Una novità molto semplice, ma che allinea l’interfaccia utente al nuovo standard tanto amato dagli utenti.

L’annuncio del lancio della Dark Mode è giunto tramite i forum ufficiali del colosso di Redmond, dove lo staff ha scritto: “Lo avete chiesto e noi vi abbiamo ascoltato! La modalità scura è attualmente in fase di distribuzione sull'app di Office per Android. Si tratta di una funzionalità molto richiesta dagli utenti e siamo orgogliosi di rilasciarla a partire da oggi. Molte persone preferiscono utilizzare la Dark Mode perché ritengono che garantisca un'esperienza visiva più confortevole per la lettura e la produttività su dispositivi mobili. […] La modalità scura ti consente di adattare l'app di Office agli ambienti con scarsa illuminazione, fornendo al contempo migliori opzioni di visualizzazione e mantenendo basso il consumo della batteria”.

Ma come si può attivare il tema scuro? È molto semplice: basta aprire l’app di Office, visualizzare la pagina Impostazioni e accedere a Temi, per poi selezionare infine un’opzione tra le scelte “chiaro”, “scuro” o “di sistema”, esattamente come in tante altre applicazioni su smartphone Android. Per chi volesse inviare un feedback riguardo eventuali problemi, si ricorda che è possibile farlo tramite il proprio profilo, Home e “Invia feedback”.

A proposito di Microsoft Office, recentemente abbiamo chiarito quanto costa il pacchetto tra promozioni e varie opzioni di acquisto.