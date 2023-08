Microsoft Office, a settembre cambia tutto: Calibri va in pensione, arriva il nuovo stile

Come un fulmine a cielo sereno, Microsoft ha mandato in pensione Calibri, il font "ufficiale" di Office, a fine luglio, spiegando che sarebbe stato sostituito a breve dal nuovo font Aptos su tutte le applicazioni del suo ecosistema. Ebbene, ora finalmente abbiamo una finestra di lancio per Microsoft Aptos in tutte le app di Office.

Come spiega un post sul Blog di Microsoft Office, Aptos arriverà nel mese di settembre come font di default per tutte le app di Office, almeno per quanto riguarda gli iscritti ad Office 365. Non solo: il colosso di Redmond ha anche confermato che ha intenzione di "rinfrescare" il tema di default di Office con delle nuove palette di colori, dei nuovi stili di default e un nuovo spessore di base per le linee.

Aptos rimpiazzerà Calibri dopo 15 anni di utilizzo consecutivo di quest'ultimo, diventando così il font di default su tutte le app di Office, compresi Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Nella palette ufficiale di colori di Office, invece, il giallo è stato sostituito dal verde scuro e il grigio dal viola, mentre gli altri colori (nero, arancione, verde chiaro, azzurro e blu) subiranno alcuni leggeri cambiamenti.

Lo scopo di questi cambiamenti è quello di favorire la leggibilità dei documenti di Office, aumentando il contrasto dei colori di default rispetto allo sfondo bianco di un foglio di carta (cartaceo o digitale che sia). Jess Kwok, Product Manager della app di Office 365, ha spiegato che "abbiamo apportato queste modifiche per rendere i documenti facili da leggere, per farli sembrare più professionali e semplici da navigare".

Se volete provare in anteprima il nuovo stile di default di Office, comunque, potete iscrivervi al programma beta del servizio e dei suoi software: per gli utenti beta di Microsoft, infatti, il nuovo stile di default è in fase di rollout già da fine luglio.