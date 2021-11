Microsoft Office: la suite si espande, arrivano Office Loop e un'app di editing video

Lo scorso 5 ottobre, insieme alla prima versione stabile di Windows 11, Microsoft ha lanciato anche Office 2021, che ha apportato un interessante restyling a programmi come Word, PowerPoint ed Excel. La casa di Redmond sta però già lavorando alle prossime versioni di Office, ed ha fatto luce sulle novità che riguarderanno il pacchetto in futuro.

Anzitutto, Microsoft ha deciso di integrare il metaverso su Teams a partire dal 2022: l'applicazione per videoconferenze, infatti, supporterà presto Mesh, una feature sviluppata dal colosso di Redmond per la creazione di ambienti olografici dove tenere meeting e riunioni. La funzione sarà accessibile da tutti gli headset VR e AR sia di Microsoft che di terze parti, ma anche da smartphone, tablet e PC. Inoltre, Mesh permetterà la creazione di avatar in 3D che potranno muoversi nei mondi generati digitalmente.

Sempre sul fronte della collaborazione, Microsoft ha annunciato la nuova app Office Loop, che vuole portare avanti la visione del "Fluid Framework" del colosso informatico. L'app permette ai gruppi di persone di collaborare in tempo reale su alcuni documenti, come fogli di testo, presentazioni e tabelle Excel, realizzati a partire dalle altre app di Office. Ad esempio, un documento condiviso su Loop potrà essere modificato quando necessario da ogni utente senza dover ricevere una copia del file e senza usare le funzionalità di condivisione di OneDrive. Inoltre, l'app è pensata per facilitare il lavoro di gruppo e il multitasking su più documenti diversi.

La feature più interessante di Loop è che le modifiche apportate sull'app vengono immediatamente sincronizzate su tutti i device che hanno accesso ai file. Inoltre, Microsoft creerà anche nuovi tipi di documenti, ovvero le "Loop Pages", dove sarà possibile organizzare le funzioni di Loop in modo da implementarlo nella stessa maniera su tutti i PC di un'azienda o di un'istituzione scolastica.

Infine, sembra che con la prossima versione di Office Microsoft lancerà un'app di video editing, probabilmente creata sulla base di ClipChamp, servizio acquistato da Microsoft lo scorso settembre. Lo scopo della nuova app è duplice: anzitutto, essa potrà produrre brevi video da inserire negli altri documenti di Office (per esempio nelle presentazioni di PowerPoint), e poi potrà essere utilizzato per gestire registrazioni autonome di più lunga durata.