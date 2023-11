Microsoft Office, tornano le licenze 'a vita': Office 2024 è in arrivo

Con l'arrivo di Copilot su Microsoft Office, la suite per l'ufficio del colosso di Redmond entra in una nuova era, segnata dall'utilizzo dell'IA su Word, Excel e Powerpoint. Intanto, però, Microsoft sembra aver fatto un dietrofront su Office che ha del clamoroso. L'azienda non punterà solo sugli abbonamenti: una nuova versione standalone del pacchetto è in arrivo!

Sembra infatti che Microsoft rilascerà Office 2024 nei prossimi mesi. Secondo GizmoChina, Office 2024 sarà una versione completamente standalone della suite, che potrà essere acquistata a prezzo pieno e installata sui PC compatibili senza dover aderire ad alcun servizio in abbonamento sulla falsariga di Office 365. A quanto pare, Office 2024 arriverà in autunno, tra il terzo e il quarto trimestre del prossimo anno.

Difficile decifrare la mossa di Microsoft, anche perché era ormai convinzione comune che l'azienda stesse puntando tutto su Office 365 e sui servizi in abbonamento: l'arrivo degli applicativi IA, addirittura, avrebbe potuto persino enfatizzare questa tendenza, favorendo uno spostamento esclusivo verso le sottoscrizioni a pagamento.

E invece no: il modello "classico" di pagamento per Office, quello che prevede un solo versamento per ottenere la licenza a vita, è ancora vivo e vegeto. A scoprire l'esistenza del nuovo software sono stati i colleghi di MSPowerUser, che hanno trovato dei riferimenti a quest'ultimo nelle righe di codice dell'ultima versione di Office, quella del 2021 (che per alcuni sarebbe anche stata l'ultima con licenza a vita mai rilasciata da Microsoft).

Difficile dire quali feature ci saranno in Office 2024 e quali no: con ogni probabilità, la prossima versione del software sarà del tutto uguale ad Office 365 al lancio, ma piano piano verrà superata dalla sottoscrizione, che invece continuerà ad aggiornarsi di mese in mese. Incertezza anche sulle funzioni IA di Office: possibile che anche queste ultime restino un'esclusiva di 365?