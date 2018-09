Microsoft offrirà il supporto a pagamento per Windows 7 fino al 2023

A quanto pare, Microsoft non ha alcuna intenzione di abbandonare tutti quei clienti aziendali che continuano ad utilizzare Windows 7 sui propri computer. La società infatti offrirà alle aziende il supporto a pagamento per Seven fino al 2023.

Si tratta di un approccio già visto da parte della compagnia di Redmond, che aveva terminato il rilascio pubblico degli aggiornamenti per Windows XP nel 2014.

I clienti aziendali ed istituzionali potranno pagare esclusivamente per il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza fino a gennaio 2023, o per i tre anni successivi allo stop della distribuzione da parte di Microsoft delle patch pubbliche.

Il prezzo aumenterà ogni anno tra il 2020 ed il 2023. La decisione, fanno sapere da Redmond, è stata presa per spingere gli utenti che usano ancora Windows 7 ad aggiornare i sistemi all'ultima versione del sistema operativo. La strategia di Microsoft mira anche ad evitare episodi come quelli che si sono presentati per colpa Windows XP, che creato seri problemi al mercato, dal momento che molti clienti aziendali erano riluttanti ad aggiornare i propri computer. XP inoltre ha anche portato alla luce vari problemi di sicurezza nel momento in cui è scoppiato il caso WannaCry, al punto che ha costretto Microsoft a sviluppare e rilasciare una patch di sicurezza nonostante avesse terminato il supporto per il sistema operativo.

Windows 7 è stato lanciato nell'ormai lontano 2009, motivo per cui la società di Satya Nadella mira ad aumentare le vendite del proprio sistema operativo più recente.