Microsoft: l'ologramma per Hololens è in grado di fare da interprete

Nel corso della conferenza Microsoft Inspire tenuta a Las Vegas, la società di Redmond ha mostrato un ologramma in grado di tradurre in tempo reale ed in qualsiasi lingua il discorso di un'altra persona. La dimostrazione è avvenuta tramite Hololens e la tecnologia su cui si basa è Holoportation, che consente di creare e proiettare modelli in 3D.

La proiezione virtuale di Julia White, oltre ad essere estremamente simile e realistica, è stata in grado di tradurre in tempo reale le parole in giapponese. Microsoft ha sottolineato che il progetto è frutto di un mix di più piattaforme: HoloLens, consente di vedere gli ologrammi in ambienti di realtà virtuale, il cloud di Azure che fornisce al sistema l'intelligenza artificiale ed il motore text-to-speech che in questo caso ha effettuato la traduzione dall'inglese al giapponese. A quanto pare però sono supportate anche lingue.

Microsoft già in passato aveva mostrato alcuni ologrammi di persone, ma il fatto che questi possano fare da interpreti rappresenta senza dubbio un passo in avanti importante. La società di Satya Nadella ha anche sottolineato che per ottenere un ologramma realistico è necessario uno studio di acquisizione in grado di scansionare il corpo per trasportarlo nell'ambiente virtuale, ma a quanto pare intende commercializzare in futuro un pacchetto completo per le aziende.



Una soluzione senza dubbio importante, che potrebbe spingere le vendite di Hololens 2 in ambito aziendale.