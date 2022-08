Microsoft OneDrive si aggiorna per i suoi 15 anni: come cambierà il design

A poche ore alla distribuzione di Microsoft Edge versione 104, il colosso di Redmond festeggia i 15 anni del servizio OneDrive con un grosso aggiornamento che rivoluziona il design. Ecco come apparirà tra qualche mese il servizio dopo il significativo restyling applicato dalla società statunitense.

Come presentato da quest’ultima nella newsroom ufficiale, di cui trovate il collegamento in calce alla notizia, a partire da una delle prossime iterazioni di OneDrive l’utente non si troverà dinanzi la schermata “I miei file” all’avvio, bensì a una pagina principale “Home” che ricorda molto Office Online: al suo interno si troveranno i file recentemente aperti o modificati, filtri per visualizzare rapidamente i vari documenti di interesse e le ultime attività. Uno screenshot d’esempio lo trovate in calce alla notizia.

Come specificato in apertura, questo restyling arriverà “nei prossimi mesi” per tutti gli utenti, ma attenzione: l’aggiornamento grafico riguarderà solamente Microsoft OneDrive su Web desktop. Le applicazioni per Android e iOS, al momento, non sembrano avere piani analoghi.

Venendo alle nuove feature che verranno introdotte con il medesimo update, OneDrive riceverà una interfaccia unificata nella pagina di gestione dei file per visualizzare e controllare documenti di vari servizi Microsoft come Office e Teams; una interfaccia rinnovata per la condivisione dei contenuti, nello stile di Office e Teams; e infine, il feed OneDrive Photo Story per visualizzare foto e video personali.

Sempre à propos di Microsoft, a quanto pare c’è una nuova taskbar in fase di prova per Windows 11.