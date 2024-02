Microsoft oltre OpenAI: investe in un'altra startup IA, ChatGPT non basta?

L'IA ha fatto crescere gli utili di Microsoft del 33% a fine 2023. Di fronte a un dato simile, non stupisce che il colosso di Redmond stia intensificando la sua presenza nel mondo dell'Intelligenza Artificiale. Ciò che sorprende, invece, è che Microsoft abbia stretto una seconda partnership nel settore, accanto a quella con OpenAI.

Come tutti sappiamo, Microsoft è il principale finanziatore di OpenAI fin dalla fondazione della startup: negli ultimi anni, infatti, Satya Nadella e soci hanno investito miliardi di Dollari in ChatGPT e nelle altre tecnologie sviluppate da Sam Altman e dalla sua compagnia-fondazione. Ora, però, la relazione "esclusiva" tra Microsoft e OpenAI è diventata un triangolo, con l'ingresso di un'altra azienda tra i partner IA del colosso di Redmond.

Nelle scorse ore, infatti, un post sul blog di Microsoft ha svelato che l'azienda ha stretto una partnership con Mistral, una startup IA francese con una valutazione di circa 2,1 miliardi di Dollari sul mercato finanziario. Mistral esiste da soli 10 mesi, perciò i suoi risultati finanziari sono veramente impressionanti. Secondo il Financial Times, Microsoft diventerà socio di minoranza all'interno di Mistral, ricalcando quanto già fatto nell'ambito della collaborazione con OpenAI.

La partnership porterà tutti i modelli linguistici di Mistral su Azure AI, la piattaforma IA sul cloud di Microsoft. Al momento, su Azure AI sono invece disponibili solo i modelli linguistici di OpenAI. In più, esattamente come già avviene con OpenAI e le nuove versioni di ChatGPT, Microsoft potrà utilizzare prima di ogni altra compagnia i nuovi modelli IA di Mistral. È anche possibile che l'IA di Mistral arrivi anche su Copilot di Microsoft, che ha recentemente ricevuto il supporto per GPT-4 Turbo di OpenAI.

Poco dopo l'annuncio da parte di Microsoft, Mistral ha annunciato il suo nuovo modello IA, chiamato Mistral Large e pensato per competere direttamente con GPT-4 di OpenAI. A differenza di quest'ultimo e dei precedenti modelli di Mistral, però, Mistral Large sarà completamente open source. Al momento, il LLM è disponibile tramite architettura web proprietaria della startup francese o tramite applicativi Microsoft quali Azure AI Studio e Azure Machine Learning.