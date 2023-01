Microsoft Outlook a febbraio riceverà tante novità su smartphone Android

Dopo il debutto di Microsoft Outlook Lite su Android per gli smartphone con meno risorse, la società di Redmond sta preparando una serie di funzionalità inedite per Outlook. A confermarlo è la stessa roadmap di Microsoft 365 fornita dall’azienda: ecco alcune delle novità in arrivo.

In tutto, osservando la tabella di marcia del gigante di Satya Nadella, si parla di otto nuove funzionalità per il servizio di webmail, non solo per l’app per smartphone. Per questi in particolare si nota l’arrivo delle previsioni di testo per migliorare l’esperienza d’uso con le risposte rapide, oltre alla possibilità di aggiungere un'e-mail come allegato a un'altra e-mail durante la composizione.

Su iOS invece si parla del lancio della funzionalità "Pianifica invio", grazie alla quale gli utenti potranno specificare quando inviare una e-mail specifica. In aggiunta, arriveranno la nuova barra degli strumenti e altre aggiunte minori utili alla personalizzazione dell’interfaccia per accedere più rapidamente alle azioni più utilizzate all’interno dell’applicazione.

Infine, Outlook per Web otterrà una singola funzionalità che risulterà di gradimento anche agli utenti di Microsoft Teams: si tratta della visualizzazione dei messaggi e file condivisi nelle conversazioni del servizio di videoconferenze tra i risultati di ricerca di Microsoft Outlook per browser.

È evidente che Microsoft vuole impegnarsi affinché Outlook risulti ancora oggi uno dei servizi di posta elettronica più affidabili al mondo. Al momento della scrittura della notizia, come ripreso da MSPowerUser, si trova addirittura al terzo posto tra i clienti di posta elettronica più usati al mondo. Riuscirà Microsoft a raggiungere il secondo gradino più alto del podio? Staremo a vedere se le nuove feature in arrivo aiuteranno la piattaforma a crescere.

Nel mentre, Microsoft ha confermato che integrerà ChatGPT su tutti i suoi servizi.