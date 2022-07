Microsoft Outlook Lite in arrivo su Android: versione più piccola e veloce per smartphone

Lo scorso mese abbiamo assistito al debutto a sorpresa di Microsoft Defender su Android e iOS, seppur limitato agli utenti abbonati a Microsoft 365 Personal e Family, ma c’è un’altra novità in arrivo sui dispositivi mobili del robottino verde: l’applicazione Outlook Lite per accedere più velocemente alle e-mail.

Come ripreso da The Verge, sul sito ufficiale Microsoft esiste già una pagina di supporto dedicata ad Outlook Lite in quanto, in alcuni paesi, l’applicazione esiste già e starebbe solo aspettando di ottenere un rilascio più ampio su Android. Come potete vedere dalla descrizione allegata in calce alla notizia, presente nella roadmap del colosso di Redmond, Outlook Lite per Android è stata aggiunta il 30 giugno 2022 alla lista di app in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare già nel mese di luglio 2022.

La versione leggera di Outlook viene dunque descritta come “app Android che offre i principali vantaggi di Outlook in dimensioni ridotte, con prestazioni rapide per dispositivi di fascia bassa su qualsiasi rete”. Insomma, è evidente che Outlook Lite sia destinata a diventare l’app di riferimento per accedere alla propria e-mail per ufficio o ambienti scolastico-universitari, occupando poche risorse di sistema specialmente negli smartphone entry-level.

Considerato che già oggi Outlook è una delle app di posta elettronica più popolari su Android con oltre 500 milioni di download su Google Play Store, possiamo già aspettarci un successo importante per la variante Lite.

Proprio nella giornata odierna, invece, OneDrive ha ricevuto l’app per Windows 11 in versione beta.