Microsoft Outlook per Mac diventa gratuito: addio abbonamenti a 365 o licenze Office

Microsoft ha annunciato che a partire da oggi Outlook per macOS non necessiterà più di un abbonamento a Microsoft 365 o una licenza Office per essere utilizzato. La comunicazione è arrivata a sorpresa e rientra a pieno nei piani della compagnia di rendere il suo client disponibile su più piattaforme possibili.

Analogamente a quanto avviene per la versione Windows, Outlook per Mac supporta gli account Outlook, Gmail, iCloud, Yahoo e tutti i provider di posta elettronica con supporto IMAP. Microsoft qualche anno fa ha riprogettato l’applicazione per metterla in linea con il design di macOS e sfruttare al meglio tutte le funzionalità del sistema operativo come i widget, il centro notifiche ed altro. Inoltre, la versione disponibile su App Store è ottimizzata per i chip M1 ed M2, che si traduce anche in un ridotto consumo di batteria ed una maggiore ottimizzazione delle performance.

Microsoft ha già promesso che prossimamente introdurrà un’opzione di visualizzazione nella barra del menù per accedere rapidamente al calendario direttamente tramite l’app. A lungo termine, il colosso di Redmond ha anche intenzione di implementare il supporto alle Full Immersion con i nuovi profili.

Il download di Microsoft Outlook da App store di macOS può essere completato direttamente attraverso il link dedicato.