Microsoft Outlook, problemi col filtro antispam: si moltiplicano le segnalazioni

Problemi per il filtro antispam di Microsoft Outlook. Da questa mattina infatti sono molti gli utenti che lamentano il mancato funzionamento del sistema che dovrebbe filtrare i messaggi spam ricevuti nella casella di posta elettronica.

Una segnalazione è arrivata anche dai redattori di The Verge: uno di essi nel momento in cui ha provato ad accedere alla posta elettronica si è ritrovato con più di 20 messaggi indesiderati nella casella di Posta in Arrivo, ed anche le altre mail spam arrivate nel corso della giornata sono state recapitate in quest’ultima cartella piuttosto che nello Spam. Anche in Europa molti utenti su Twitter hanno lamentato problemi simili, e si tratta di un disservizio piuttosto grave dal momento che potrebbe far perdere e cancellare inavvertitamente le email importanti.

Da parte di Microsoft non sono giunti commenti in merito. The Verge ha provato a contattare il colosso di Redmond ma non ha ricevuto alcuna risposta.

