Microsoft Paint si aggiorna: ora supporta anche i livelli e gestisce la trasparenza

Solo qualche giorno fa, Microsoft aveva introdotto la rimozione degli sfondi con pochi click su Paint. Oggi, con un post pubblicato sul blog e scritto da Dave Grochocki, il colosso di Redmond ha annunciato che è disponibile per gli utenti Insider nei canali Canary e Dev un nuovo aggiornamento per l’app Paint che porta con se delle novità.

La storia applicazione integrata in Windows infatti ora supporta i livelli e può gestire la trasparenza nelle immagini. Gli utenti hanno la possibilità di aggiungere, rimuovere e gestire i livello per creare composizioni digitali ancora più complesse: grazie ai livelli infatti è possibile mixare forme, testo ed altri elementi per dare un tocco in più alle immagini.

Le novità non finiscono però qui, perchè Microsoft ha anche annunciato che con la nuova versione di Paint viene aggiunta anche la gestione della trasparenza, inclusa la possibilità di aprire e salvare PNG trasparenti. Quando si scontorna un’immagine - spiega la società americana - l’area circostante al soggetto viene eliminata realmente e non si crea un’area bianca.

Si tratta senza dubbio di due novità molto interessanti che rendono Paint sicuramente più smart rispetto a come siamo stati abituati a conoscerlo fino ad ora. È chiaro che non si tratta di un’app destinata a fare concorrenza a Photoshop e simili in quanto più avanzati, ma che può risultare utile in molte circostanze.