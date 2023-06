Microsoft Paint ha ora finalmente una dark mode su Windows 11

Andando oltre alla vicenda che vede coinvolta WinRAR, le novità di Windows 11 non si fermano certo all'arrivo del supporto nativo ai file RAR. Infatti, tra gli ulteriori "cambiamenti" in arrivo per il sistema operativo di Microsoft c'è anche, finalmente, una dark mode per Paint.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, adesso risulta disponibile una versione aggiornata dell'iconico programma per gli utenti Windows Insider. Questo significa che il tema scuro dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi per tutti, in seguito a una prima fase di test con gli utenti che hanno deciso di provare in anteprima le nuove funzionalità dell'OS.

I canali del programma Windows Insider coinvolti sono sia quello Dev che quello Canary e dunque, dopo lungo tempo in seguito alla comparsa delle prime voci in merito a questa possibilità, è arrivato il momento per le prime persone di poter "mettere mano" sul tutto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: Paint si adeguerà alle impostazioni di sistema (o in alternativa sarà possibile procedere manualmente).

Non c'è però solamente questa novità per il popolare programma di Microsoft, visto che ci sono di mezzo anche dei miglioramenti relativi ai controlli lato zoom, dato che si potrà ad esempio effettuare zoom con un valore personalizzato. Per il resto, mediante questo aggiornamento si sta cercando di rendere Paint più coerente a livello stilistico con Windows 11. Per maggiori dettagli, potreste voler dare un'occhiata al blog ufficiale di Windows, in cui si scende ulteriormente nel dettaglio della novità.